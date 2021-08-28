Новости • Захват власти в Афганистане

США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп

6 57663
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп
Вашингтон находится в регулярном контакте со союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" правительством Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.

Ранее на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Ранее она также отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Также читайте: Вашингтон не предусматривает дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, - Белый дом

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Вот так. Если ты террорист - тебя признавать нельзя. Но это только если ты слабый террорист. А если ты сильный - то иногда можно. А то чёрт тебя знает: бросишь бомбу в канализационный люк, и ремонтируй потом пол-города. Нет уж, лучше признать, от греха подальше.

    Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
  • Яр Холодний
    Таліби: "Ми перемогли! Влада в наших руках! Тепер:
    ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
    Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
    Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
    Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
  • Яр Холодний
    - МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
    - Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
    - А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости