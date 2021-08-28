Аэропорт Кабула охраняют 5 тысяч американских военных

Более 5000 военных США контролируют аэропорт в Кабуле, предотвращая возможные теракты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылукой на Интерфакс-Украина, об этом сообшщает AFP

Прямая речь генерала Кеннета МакКензи: "Мы должны проверить людей, прежде чем они выйдут на аэродром. Мы должны убедиться, что они не несут бомбы или любой другой оружия, которое может попасть на самолет".

Более 5000 американских военнослужащих, которые контролируют аэропорт, взяли на себя роль охранников на входе аэропорта в Кабуле.

Пентагон при этом заявил, что намерен продолжить проверку беженцев на входе в аэропорт и при посадке на самолеты до 31 августа.

Напомним результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.

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