В центре Киева ограничат движение транспорта из-за забега "Чествую воинов, бегу за Героев Украины"

В центре Киева в субботу, 28 августа, состоится IV всеукраинский патриотический забег в память о погибших воинах "Чествую воинов, бегу за Героев Украины", в связи с чем частично будет ограничено движение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - Большая Васильковская - Павла Скоропадского - Бассейная - Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - Шота Руставели - Бассейная - Павла Скоропадского - Большая Васильковская - улица Крещатик.

Инициатором проведения забега выступила ОО "Славные эпохи Украины".

Согласно информации организаторов, целью забега является почтение памяти погибших воинов АТО/ООС, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, которые погибли, защищая независимость государства. Участие в мероприятии - бесплатное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку. ФОТО

В этом году забег будет проходить и в других городах Украины.

Забегу "Чествую воинов, бегу за героев Украины" положил начало в 2018 году Олег Дурмасенко - отец погибшего Героя во время вооруженного конфликта на востоке. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве. Он собрал более 300 участников, среди которых были участники боевых действий, родственники, близкие и собратья погибших воинов, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США. Специально приглашенным гостем забега был основатель американской организации "Чти и помни" и организатор всеамериканского забега за погибших воинов Джордж Лутц.

Также читайте: Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили"

Забег "Чествую воинов, бегу за героев Украины" проводится при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины. В Организационный комитет забега входят представители ОО "Славные эпохи Украины", КУ "Киевский городской Дворец ветеранов", КСУ "Киевский городской центр помощи участникам АТО", ГС "Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины", ОО "Объединенные войной. 90 батальон", ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО", Киевский союз ветеранов АТО Подольского района, Департамент молодежи и спорта КГГА.