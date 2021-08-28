Новости • Агрессия России против Украины

Иностранный беспилотник зафиксирован над Харьковщиной, - СБУ

22 656143
Иностранный беспилотник зафиксирован над Харьковщиной, - СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба управления СБ Украины в Харьковской области.

"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении.

В СБУ призывают неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

"Просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом", - подчеркнули в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - Минобороны

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • какая разніца
    В мене інше питання - як в СБУ його роздивились, та ще й з'ясували, що він ударний та іноземний?!! В нас СБУ вже виконує функції ППО?!! Чи то Баканов-чорт нас відволікає таким чином від чергового всеру Зелі?..
  • Ybaldy
    Откда это ж он прилетел такой иностранный?
  • Стрелок
    "В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей" и все?

    ударный чужой беспилотник над Украиной а СБУ "просим должным образом реагировать"?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости