Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование

Экономика Украины по итогу кризисного 2020 года могла упасть еще больше, чем вышло по факту. Поддержали металлурги, обеспечив приток валюты в страну и загрузив работой предприятия из других отраслей.

Сколько "весит" ГМК в экономике Украины, описали журналисты РБК-Украина в исследовании "Опора экономики. Как металлургия стала ключевой отраслью в Украине", передает Цензор.НЕТ.

Еще в прошлом году в начале экономического кризиса, спровоцированного локдаунами из-за пандемии, ведущие мировые финансовые институции как, например, МВФ пророчили Украине гораздо большее падение экономики. Но по факту спад в 2020 году оказался весьма умеренным – на 4%. Более того, многие страны с сильными экономиками (например, некоторые страны ЕС) упали куда заметнее, чем Украина, пишет издание.

"Нас же выручила "экспортная" структура экономики, среди прочего за счет продовольствия и продукции ГМК. Тот же Китай, восстановившись ранее других стран, разогнал спрос на металлы и железорудное сырье, чем, естественно, воспользовались и украинские предприятия. По итогу года, отрасль уплатила в бюджеты разных уровней примерно 1,6 млрд долларов. К тому же, металлурги куда реже имели доступ к всевозможным госпреференциям, чем, скажем, аграрии, которые не совсем справедливо монополизировали за собой статус "локомотивов" экономики", - указывают журналисты.

Черные металлы и изделия из них – один из основных базисов промышленности и экономики Украины. Эта продукция вместе с железной рудой составила почти треть всего экспорта из страны по итогам прошлого года. В деньгах это почти 13 млрд долларов. То есть каждый третий экспортный доллар обеспечил сектор ГМК, посчитали в РБК-Украина. "В 2019 году отрасль ГМК обеспечила 10,6% в структуре ВВП или 15,2 млрд долларов. Причем половину вклада в ВВП обеспечили смежные с ГМК отрасли и потребительские расходы работников.

Например, в прошлом году предприятия ГМК сформировали почти 40% железнодорожных грузовых перевозок – 120 млн тонн. Еще 66 млн тонн металлургической продукции и сырья было обработано в морпортах, 3,4 млн тонн – в речных портах", - приводит цифры издание. Что же касается сотрудников предприятий, то в горно-металлургическом комплексе занято почти 600 тысяч человек, а это каждый 13 наемный работник в стране.

При этом зарплата у металлургов на 20% выше, чем средняя по стране. Не говоря уже о том, что в отрасли низкий процент теневой занятости. Именно в ГМК официально выплачивается каждая 10-я гривна зарплат по стране, указывают журналисты.

Ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина выдержала экономический кризис благодаря высоким мировым ценам на сырье, в частности на руду и зерно. Однако эти цены начали падать, и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, началось снижение спроса и цен на кукурузу и руду. Фьючерсы на руду обрушились сразу на 10% - до $134 за тонну, это минимума за последние 8 месяцев. Экономисты уже предупредили украинскую власть, что снижение мировых цен приведет к падению валютной выручки, поэтому нужно готовиться к ослаблению курса гривни.