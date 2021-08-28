Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом говорится в заявлении Центрального командования США, опубликованном 27 августа.
"Сегодня вооруженные силы США провели загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика организации ИГИЛ-Х", – сказал спикер командования капитан Билл Урбан.
По его словам, беспилотный авиаудар нанесли в провинции Нангархар в Афганистане
"Первоначальные признаки указывают на то, что мы убили цель. Нам не известно о жертвах среди гражданского населения", – добавил Урбан.
Целью удара был боевик, задействованный в планировании будущих атак, сообщили телеканалу NBC News источники в министерстве обороны США. Был ли он одним из организатором теракта в аэропорту Кабула 26 августа, не уточняется.
В Пентагоне утверждают, что во время удара боевик ехал в автомобиле с сообщником по изолированной местности. США использовали беспилотник MQ-9 Reaper и боеприпасы, "которые были выбраны с учетом точности и минимизации потерь среди гражданского населения", заявили чиновники минобороны.