Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"
1 71319
Российские оккупационные силы ранили украинского военнослужащего в районе операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группа "Восток" .
Сегодня вооруженные силы РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой помощи раненый был доставлен в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открыли ответный огонь по обстрелу российских оккупационных войск.