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Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы", - Минкульт

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Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы", - Минкульт
Министерство культуры и информационной политики выступило против закупки в школы книги Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" которая "поддерживает устойчивые гендерные стереотипы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении.
В то же время, есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.

Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" - одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять ребят к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве".

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал соответствующий запрос на Украинский институт книги о возможности остановить централизованній процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны.

"МКИП считает, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы", - резюмировали в министерстве. 

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Топ комментарии

  • ukr_sks
    Всі українські пісні про матір також треба заборонити, бо вони можуть ображати почуття нетрадиційних одностатевих сімей
  • Лилия Стацкая
    Ну если есть равенство,то пусть вам и рожают геи и трансвеститы!
    На защите гетеросексуальности сама природа и Господь,о каком тогда равенстве можно говорить? Равенства нет,его отрицает сама природа человека.А с кем спать детки решат и без вашего согласия.
  • какая разніца
    Зелені мізки окуповані рюськім міром це і є головна причина біди України
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