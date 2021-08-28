Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы", - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики выступило против закупки в школы книги Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" которая "поддерживает устойчивые гендерные стереотипы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении.

В то же время, есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.

Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" - одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять ребят к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве".

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал соответствующий запрос на Украинский институт книги о возможности остановить централизованній процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны.

"МКИП считает, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы", - резюмировали в министерстве.

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