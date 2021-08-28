"Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов
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"Укрзализныця" вынужденно ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.
Как передает Цензор.НЕТ, на сайте "Укрзализныци" в субботу сообщается, что из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций "Покровск" и "Очеретино".
Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции "Покровск". Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.
Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции "Очеретино".
В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия.
Пострадавших среди железнодорожников нет.