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Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул

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Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул
Франция вечером 27 августа совершила последний эвакуационный рейс из Кабула, аэропорт покинули также французские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

С 15 августа эвакуационными рейсами Франции вывезли 3000 человек, из них около сотни людей родом из Франции и более 2600 афганцев, которые сотрудничали с французской миссией или которым из-за работы в общественных организациях и идейной позиции угрожает опасность. Скольких человек еще необходимо было бы забрать при возможности продолжать рейсы, не уточняют.

"Операция "Апаган", начатая 15 августа по указанию президента Республики, закончилась сегодня вечером", - заявила министр обороны Флоранс Парли.

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В совместном коммюнике она и глава МИД Жан Ив Ле Дриан объяснили, что вынуждены были остановить операцию из-за невозможности в дальнейшем гарантировать безопасность в аэропорту и в связи с приближением даты окончательного выхода американцев из Афганистана. С Кабула вылетели также последние сотрудники французского посольства и военные.

"Операция завершена, но Франция продолжит помогать выехать всем, кому необходима защита", - добавила Флоранс Парли.

В совместном заявлении министры добавили, что продолжат держать контакт с руководством "Талибана", чтобы они и после 31 августа не создавали препятствий для выезда из страны.

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Сообщается также, что в Дохе, столице Катара, состоялась первая встреча французской делегации с представителями "Талибана" с тех пор как Афганистан перешел под их контроль. На ней обсуждали ситуацию в аэропорту и дальнейшую эвакуацию. Отмечается, что талибы пообещали выпускать из страны людей с соответствующими документами.

При этом отмечают, что этот диалог не означает политического признания "Талибана" и оно потенциально возможно только при ряде условий - возможности выезда из страны тех, кто хочет это сделать, недопущение превращения страны в базу террористов и создании правительства с участием других сил.

"В международных отношениях иногда приходится выбирать между двух плохих вариантов, чтобы хоть как-то защитить интересы и ценности", - прокомментировал государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Ну это понятно!!! Трусливые жабоеды в своем репертуаре)))
  • San Fenikss
    Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5150
  • Oleg Bakhtin
    Я думаю, талибы не для того погибали в бою, чтобы разрешить свободные выборы, противоречащие их ценностям.
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