"Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Накануне встречи Зеленского и Байдена под зданием Офиса президента в Киеве состоялась акция-перформанс в поддержку украинских политзаключенных в РФ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Бывшие политзаключенные вместе с родственниками и правозащитниками требовали активных действий от власти по освобождению украинских политзаключенных и заложников Кремля.
Участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену с просьбой найти пути давления на Российскую Федерацию с целью освобождения лиц, незаконно удерживаемых и осужденных в результате российской агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.
По завершению акции участники передали свое обращение главе Консультативного совета при Офисе президента Алене Вербицкой.
ФОТО и ВИДЕО Олега Богачука