На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 августа, войска РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет. Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать Минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", - сказано в сообщении.

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В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.