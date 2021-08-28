29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания

В воскресенье, 29 августа, по всей стране будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях. А в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ЗСУ на странице в Facebook.

Это произойдет в рамках отмечания Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - говорится в сообщении.

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