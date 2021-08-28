Новости • Агрессия России против Украины

29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания

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29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания
В воскресенье, 29 августа, по всей стране будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях. А в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ЗСУ на странице в Facebook.

Это произойдет в рамках отмечания Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Павшим героям СЛАВА !

    29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания - Цензор.НЕТ 5803
  • Рома Маестро
    Прилетела рашко-муха к укро-пчёлам и трындит...
    - Пчёлы мы один народ, давайте вместе хавать мёд.
    Сказали пчёлы ей тогда...
    - Дать тебе мёда не беда, но жрать г..но твоя судьба...
  • sigsauer
    Парни уходят в небеса,

    Дверь за собой не закрывая,
    Здесь безнадеги полоса,
    Там Бог открыл ворота рая.

    Ступенек тех не перечесть,
    Куда ведут,никто не знает,
    С войны за землю и за честь,
    Их в "сотни" лучших забирают.

    Уходят чьи-то сыновья,
    Что жизнь свою не пожалели,
    Кровью пропитана земля,
    Где маки на полях алели.

    ... Забить бы наглухо ту дверь
    Тому,кому дано по чину,
    Жить долго и растить детей,
    Любить не деньги,Украину.
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