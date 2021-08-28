29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ЗСУ на странице в Facebook.
Это произойдет в рамках отмечания Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.
"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - говорится в сообщении.