Запасы угля на ТЭС выросли после сообщений о начале импорта из США, - статистика Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций за прошедшие сутки (27 августа) увеличились на 5700 тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики.

За сутки на ТЭС поступило 53400 тонн угля, а использовано было 47700 тонн. Больше всего угля поступило на Бурштынскую (17,2 тыс. т), Кураховскую (8,8 тыс. т) и Запорожскую (6,3 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

По состоянию на 28 августа на складах ТЕС находится 731 900 тонн угля. Из них 489200 тонн угля "газовой" марки и 242600 тонн антрацитового угля.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.