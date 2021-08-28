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Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід"

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Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід"
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" ранены трое украинских военнослужащих

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід"

"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении.

Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется.

О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

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Топ комментарии

  • Привет
    Ответки не было....это 100 процентный факт....я живу недалеко...
  • сотрудник
    Очевидцы утверждают обратное , ответки не было ! Юрий Бутусов также пишет об отсутствие ответки !
  • Влад Яресько 629e3b78
    Всегда восхищаюсь Израилем
    в результате послених обстрелов погибло 13 человет
    Ответка палестинцев около 300 человек
    Думаю на полгода пропала охота обстреливать
    Вот так инам надо И будет все в порядке
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