Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід"
"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении.
Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется.
О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.