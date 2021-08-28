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"Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна

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Уволенная из университета Драгоманова скандальная профессор Евгения Бильченко пожаловалась, что оказалась не нужна своим соратникам по "русскому миру".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала у себя в Facebook.

"Это обалдеть. С января месяца я сидела и с любопытством ждала, кто меня подберёт. Сначала полагала, что оппозиция. Типа журналистом. Но что-то в ОПЗЖ их во мне смущает. Потом, - что Россия, но матушку мою тоже что-то во мне смущает. Ну, думаю, надо довести штрафбат до первой крови, но меня здесь измором пытают, не кровью", - пишет она.

Это обалдеть. Подмога не пришла: Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по русскому миру она оказалась не нужна 01
Это обалдеть. Подмога не пришла: Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по русскому миру она оказалась не нужна 02

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова. ДОКУМЕНТ


Это обалдеть. Подмога не пришла: Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по русскому миру она оказалась не нужна 03

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  • iMedvedeff
    "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 6527 "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 3603
  • Gp An
    Гондоны используют только один раз - дальше выкидывают - так дешево и практично! Это на память предателям!
  • violator
    была бы ты не такая страшная тебя хоть Кива подобрал . а так .... "Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна - Цензор.НЕТ 5303
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