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Продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможна только по электронному рецепту, - Ляшко

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Продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможна только по электронному рецепту, - Ляшко
Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по электронному рецепту, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал он журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил Ляшко, такая мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Он напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реибурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный рецепт для рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий

Топ комментарии

  • kapper
    Бабусям и дидусям Ляшко выдаст смартфон бесплатно?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 поздравляю бабушек и дедушек с избранием зеленого диджитал внучка. Теперь вы все купите современные гаджеты и будете их изучать усиленно под угрозой не дожить до очередной пенсии. Но маркетинговый ход сам по себе великолепен, айфоны начнут усиленно пользоватся спросом.
  • Андрей Андреевич 13318b6a
    Пусть ЗеМиздрав дополнительно разъяснит как выписывать электронные рецепты старикам, у которых нет смартфонов и компьютеров, или людям которые отказываются от таких гаджетов по религиозным причинам, старообрядцы и прочие. Фишка еще в том, что наличие современного смартфона не заложено в прожиточный минимум.
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