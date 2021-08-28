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28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД

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28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД
В субботу, 28 августа, в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заместитель министра рассказал в аэропорту "Борисполь", где приземлился первый борт с эвакуированными.

"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин журналистам.

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  • дмитрий иванов 527db324
    А зачем мы перевозим ещё 280 человек? Скучно жить стало, заведём у себя маленький Кабул или кто-то деньги зарабатывает на перевозках?
  • IN UA 7395a7cc
    80 украинцев и 280 Мустафов Найемов
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