Украина действует эффективнее, чем часть стран НАТО, - замглавы МИД Енин об эвакуации людей из Афганистана

Украина проводит эвакуацию своих граждан из Афганистана не хуже, чем некоторые страны, входящие в НАТО. Об этом 28 августа после прибытия в аэропорт Борисполь очередного самолета с эвакуированными заявил заместитель министра иностранных дел Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ГОРДОН".

"Украина не оставляет своих людей. Это один из главных принципов стратегии внешней политики, которую имеет на сегодняшний день Украина. Мы действуем эффективно и часто эффективнее, чем значительное количество стран – членов НАТО. Мы продемонстрировали в эти дни, что ценность людей, их жизнь и здоровье являются действительно первоочередным приоритетом нашего государства", – сказал украинский дипломат.



По его словам, украинцев эвакуировали "фактически из афганского ада".

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"Мы продолжаем эту работу, несмотря на сверхсложные условия, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, к нам обращаются и наши международные партнеры, чтобы предоставить помощь в эвакуации их граждан. Для нас ключевым приоритетом являются граждане Украины. Тем не менее, если есть свободные места, мы предоставляем руку помощи другим нашим международным партнерам", – объяснил Енин.

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