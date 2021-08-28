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Массовая вакцинации от COVID-19 позволит избежать локдауна даже при росте заболеваемости, - Ляшко

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Массовая вакцинации от COVID-19 позволит избежать локдауна даже при росте заболеваемости, - Ляшко
Если большинство украинцев будут вакцинированы от коронавируса, нагрузка на систему здравоохранения может не вырасти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Кузин (главный санитарный врач. - Ред.) говорил о том, что происходит рост, и по факту октябрь-ноябрь у нас период роста случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому можем прогнозировать, что если вы не будете вакцинироваться, то в этот период может быть обострение. Будет ли локдаун, не будет ли, все зависит от индикаторов, которые выписаны в опубликованном постановлении №1236 о карантине", - сказал Ляшко.

По его словам, массовая вакцинация может позволить избежать нагрузки на систему здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

"Если мы будем активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни по факту можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, которая была в феврале-марте и октябре-ноябре. И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Олег Грель 78632cbc
    Израиль провел массовую вакцинацию, но коронабесие не думает (и не думало) отступать.
    Ляшко тварь вы угрохали медицину, теперь болезней нет, одно ковидло. Вы просто куклы. Я вас презираю.
  • Привет
    Израиль
    При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
  • Привет
    Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2693

    Вот данные по Украине..
    https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

    Вот по Израилю...
    https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

    Теперь бери калькулятор и считай....

    А вот вообще классные данные....
    116 процентов вакцинированных....
    https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/gibraltar/

    Но не помогает....
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