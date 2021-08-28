Массовая вакцинации от COVID-19 позволит избежать локдауна даже при росте заболеваемости, - Ляшко
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Кузин (главный санитарный врач. - Ред.) говорил о том, что происходит рост, и по факту октябрь-ноябрь у нас период роста случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому можем прогнозировать, что если вы не будете вакцинироваться, то в этот период может быть обострение. Будет ли локдаун, не будет ли, все зависит от индикаторов, которые выписаны в опубликованном постановлении №1236 о карантине", - сказал Ляшко.
По его словам, массовая вакцинация может позволить избежать нагрузки на систему здравоохранения.
"Если мы будем активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни по факту можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, которая была в феврале-марте и октябре-ноябре. И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений", - отметил он.