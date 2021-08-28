Девочка умерла от травм, полученных в результате ДТП на Львовщине, еще три человека госпитализированы, - полиция

Грузовик DAF с полуприцепом столкнулся с автомобилем с Honda, выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi и Mercedes Sprinter, который перевозил прицеп с автомобилями.

Как уточняют в Отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате столкновения в больницу с телесными повреждениями попали водитель и пассажирка Honda, а также водитель Mitsubishi и его 11-летняя пассажирка. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм, передает Цензор.НЕТ.

"По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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