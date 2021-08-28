Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК

Украинская сборная за четвертый день Паралимпийских игр в Токио завоевала дюжину медалей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, золото получили пловцы: Евгений Богодайко (100 метров брассом), Максим Крипак (100 метров вольным стилем), Михаил Сербин (100 метров на спине), Денис Дубров (200 метров комплексом) и Елизавета Мерешко (100 метров брассом).

Еще четверо паралимпийцев завоевали четыре серебряных медали: Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине, класс - S11), Наталья Морквич (фехтование, рапира, класс - А), Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F12), Ирина Гусева (дзюдо, до 63 кг, класс - B2).

Дзюдоист Руфат Магомедов завоевал бронзу в категории "до 73 килограммов", а Иван Май и Максим Николенко - по настольному теннису.

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