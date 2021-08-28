Еще двое воинов Объединенных сил ранены в результате российского обстрела, - пресс-центр
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на огневую активность врага наши воины применили дежурные огневые средства.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечают в пресс-центре. Обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.