Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак
Об этом сообщил в Facebook глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"В целом мы уже вывезли более 600 человек", - отметил он.
"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - рассказал Ермак.
Он добавил, что операция была "целиком и полностью подготовлена и проведена" силами украинского Главного управления разведки.
Ермак также отметил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана, и напомнил, что действует горячая линия МИД.
Напомним, 28 августа Украина эвакуировала из Афганистана около 360 украинцев и граждан других стран.