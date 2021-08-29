"Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе

Музей Голодомора получил подшивку писем британского инженера Джерри Бермана. В начале 1930-х он устроился на работу в Станицу Луганскую и вел активную переписку с родственниками и друзьями, описывая окружающую действительность - Голодомор 1932-1933 годов.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе музея, передает Цензор.НЕТ.

"Начав форсированную индустриализацию в 1928 году, СССР закупал технику за рубежом и активно приглашал иностранных специалистов, которые умели работать с ней. Так в 1930-м из ЮАР в УССР попал Джерри Берман - инженер градостроительства и железнодорожного сообщения. В 1932-1933 годах он побывал в Москве, Луганске и Харькове, но большую часть времени провел в Станице Луганской. Окружающую действительность он описывал в письмах к братьям, сестре и другу в ЮАР, США и Великобритании", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что больше всего внимания в своих письмах Берман уделяет плачевному положению рабочих: карточной системе обеспечения продуктами, несправедливости в их распределении и постоянной нехватке карточек, дороговизне продуктов и мизерности зарплат, что вынуждало семьи рабочих голодать. При этом положение иностранных специалистов приравнивалось к партийной номенклатуре и было значительно лучше - для них действовали собственная система магазинов, закрытые столовые и тому подобное. В письмах Берман не только описывает быт 1930-х, но и дает собственную этическую оценку преступным действиям СССР.

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"С каждым месяцем становится все хуже и хуже, поэтому в этом месяце я получаю карточки на 4 рабочих, то есть, например, одну карточку надо разделить между 4 работниками и их семьями, то есть каждый получает "ничего"! Здесь мы все работаем только за хлеб. Ничего другого мы не получаем, кроме нескольких рублей. Итак, мужчина, его жена и четверо детей, если первые два работают, получают 800 плюс 600 г, то есть 1,5 килограмма. Хлеб на шестерых. Помните, что больше ничего нет. Поэтому все мои новенькие специалисты высшего класса просто покидают меня. Я не могу видеть, как люди голодают", - цитирует одно из писем Радіо Свобода.

Также инженер писал: "Я получаю здесь привилегированный обед, который получают только работники кессонов под сжатым воздухом 2-3 атмосферы. Я не знаю, как они выживают. Суп из кислых огурцов и больше ничего. (Все работники получают одинаковое), а затем второе блюдо - картофельное пюре с крохотным кусочком мяса! Это привилегия, потому что другие не получают мяса! Это такая же правда, как и то, что я здесь! Скажите это и расскажите всем своим друзьям-коммунистам, и пусть кто-то возразит это! И в этих полуживых людях успешно строится пятилетка!"

Как сообщают в Музее Голодомора, подшивка с письмами Джерри Бермана была найдена на чердаке британкой Алисон Маршал, дедушка которой - Мейер Фортес - был другом и одним из адресатов инженера. В начале 2021 года она лично передала эту уникальную находку в Музей Голодомора. Эти письма являются уникальным свидетельством и важным источником информации о 1930-х в Украине, и непосредственно об условиях жизни рабочих во время Голодомора.

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Уже очень скоро у посетителей музея будет возможность увидеть эти письма в Зале Памяти, который будет открыт в начале сентября.