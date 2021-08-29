Новости • Агрессия России против Украины

Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба

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Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба
Новая площадка для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не обсуждается.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"На днях проходило заседание ТКГ онлайн, абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают... если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление переговоров по Донбассу в ТКГ началось с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы, - Резников

Напомним, РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске

Украинская делегация не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Просто песня. А. Бабченко

    К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который последние годы за путинские деньги усиленно лижет жопу России, видимо, надеясь на освободившуюся двушку Депардье в Саранске, сегодня ночью пришли российские силовики.

    По словам источника, они проводили некие следственные мероприятия в номере отеля в Завидово Тверской области, где остановился артист. Причина внимания правоохранительных органов к музыканту пока неизвестна. Агентство напоминает, что ранее претензии к Линдеманну возникли у Эрмитажа из-за коммерческого использования изображений экспонатов, которые были сняты в мае во время съемок его клипа «Любимый город», записанного им ко Дню Победы.
    Тилль Линдеманн должен завтра выступить в Твери со своей группой на местном фестивале, который, по словам организаторов, под угрозой срыва, а 4 и 5 сентября - на фестивале «Спасская башня» в Москве.

    МУА-ХА-ХА-ХА-ХА!!! Просто неистово ржу. Я надеюсь, он был в форме лётчика-истребителя, и орал нквдшникам зачеркнуто российским силовикам: «Я советский офицер! Я муж Светланы Лободы! Меня лично знает товарищ Путин! Искусство вне политики! У меня дед воевал! Не имеете права! Произошла чудовищная ошибка!»

    Вот тогда клип был бы действительно абсолютно полный.
    Ну, скажите же, офигенная пятница в этот раз. Да и вообще август хорош. Шесть орочьих самолетов оказались тяжелее воздуха, разоблачен немецкий шпион в рядах наших славных соколов... Да просто праздник какой-то!
    Участие в фестивале «Спасская башня» в Москве под угрозой срыва... Прям музыка для моих ушей. Это сейчас каламбур был, если что.
    А для Тиля из Магадана мы просим поставить хорошую песню «По тундре, по железной дороге». Учи, Тилль, слова.
    Любимый город тебя бросит, сынок. Всегда.
    Идиот, *****.
  • три - пятнадцать
    та вы же, зеленые падлы,
    на етом пороха топили - шо нет там никаках перспектив... - а тепеть стон?
    свои перспективы обозначте уже, а то кроме стремительно толстеющих бубы и юзика так вроде и нет ничего....
  • три - пятнадцать
    маленький на лахте на обкатке? Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 839
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