Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба

Новая площадка для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не обсуждается.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"На днях проходило заседание ТКГ онлайн, абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают... если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал он.

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Напомним, РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске.

Украинская делегация не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.