В Украине за минувшие сутки от COVID-19 умерли 34 человека, выздоровели - 685, выявили 1 906 новых случаев, - Минздрав

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, выявлено 1 906 новых случаев COVID-19, выздоровели 685 человек, летальных случаев - 34.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки 28 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 134, медработников - 40)", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали 772 человека. Зафиксированы 34 летальных случая от COVID-19.

В то же время, выздоровели 685 человек.

За сутки методом ПЦР протестированы 18 344 человека, методом ИФА - 3 661, а экспресс-тестами - 16 859.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 284 191 человек, побороли недуг - 2 206 392.

В то же время, 53 720 человек умерли от вируса.

За время пандемии в Украине провели 11 949 470 ПЦР-тестов.

Отмечается, что за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

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