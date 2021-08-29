"Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос", - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина может помочь России и Беларуси в борьбе против авторитарных режимов.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Россия и Беларусь - это частные случаи. Я вижу больше возможностей для Украины помогать белорусам менять свою страну и бороться за то, чтобы там какая-то цивилизация наступила. Россия - история более сложная, учитывая украинско-российские отношения, отношения между украинскими и российскими интеллектуалами. Потому что в принципе я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопрос России более деликатный", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Украина должна сотрудничать с россиянами, которые ее уважают.

"Но Украине будет безопаснее, если Россия будет демократической страной. Здесь с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей, мы должны работать и строить альянсы, чтобы помогать России измениться к лучшему", - сказал он.

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