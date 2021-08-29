Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде: "Очень красивая иллюстрация судьбы предателей"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я это слышал пока на уровне предположений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если является, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины, и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно.
Но в целом это очень красивая иллюстрация судьбы предателей. Если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", - подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Поклонскую планируют "сослать" в республику Кабо-Верде, расположенную на островах Зеленого Мыса в 600 км от побережья Африки.