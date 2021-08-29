Сегодня - День памяти защитников Украины

Сегодня, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указу Президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе" в Украине введен День памяти защитников Украины.

На эти августовские дни пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение российскио-оккупационных войск.

По официальным данным, во время Иловайской операции - 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

Также сегодня по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания.

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