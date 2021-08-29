Байден планирует отозвать всех дипломатов из Афганистана, - Washington Post

Президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным источника, Байден хочет до вторника отозвать посла США в Афганистане Росса Уилсона. Вместе с ним страну покинут остальные сотрудники дипведомства.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа.

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