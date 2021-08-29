Украина и Молдова согласовали обновление соглашения о ЗСТ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Молдовы Наталья Гаврилица подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будуут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Поэтому теперь мы объединяем торговые режимы всех государств "Ассоциированного трио" между собой и с ЕС ... Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", - отметил Шмыгаль.

Глава украинского правительства отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе.

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