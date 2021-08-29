Посол Великобритании Симмонс почтила память воинов, погибших в борьбе за независимость Украины

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заместитель атташе по вопросам обороны подполковник Тимофей Уайт-Бойкот почтили память украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Великобритании.

"По случаю Дня памяти защитников Украины Посол Великобритании Мелинда Симмонс и заместитель атташе по вопросам обороны подполковник Тимофей Уайт-Бойкот почтили погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины мужчин и женщин, возложив цветы к Стене народной памяти в Киеве", - говорится в сообщении.

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