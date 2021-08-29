Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио

Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 42 медали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, украинский дзюдоист Александр Назаренко добыл бронзу в весовой категории до 90 кг. Он выступает в классе B2 (спортсмены с врожденными недостатками зрения).

Пловец Андрей Трусов стал серебряным призером Паралимпийских игр на дистанции 400 м вольным стилем. Украинец выступает в классах S7, SB6, SM7, к которым относятся спортсмены, использующие для движения только туловище и руки.

Представитель Украины в пауэрлифтинге Наталья Олийнык получила серебро среди женщин с весом до 79 кг. Стоит отметить, что украинка смогла взять вес, который почти вдвое больше нее - 133 кг. Спортсменка выступает на Паралимпиаде впервые. Она соревнуется в классе паралимпийцев с повреждениями спинного мозга.

Украинец Денис Остапченко, для которого эти Игры стали дебютными, добыл серебро на дистанции 50 метров на спине. Он выступает в классе S3 - с врожденным параличом ног.

Также, сразу две награды завоевали пловцы Илья Яременко и Максим Веракса на дистанции 50 м вольным стилем. Они стали серебряным и бронзовым призерами.

Теперь в активе украинской сборной на Паралимпиаде в Токио 42 награды: 10 золотых медалей, 21 - серебряная и 11 бронзовых.

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