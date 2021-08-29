Новости • Захват власти в Афганистане

Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ

40 370242
Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ
СМИ сообщают об убийстве талибами известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби.

Это произошло через несколько дней после того, как лидеры "Талибана" ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о наличии мужского сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times Now.

Сообщается, что боевики вывели исполнителя народных песен Фавада Андараби из его дома и расстреляли. Об этом рассказал его сын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", - цитирует Times Now официального представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида. 

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    Инклюзивные обезьяны Талибана что же это за дебильный бог у вас Аллах запрещающий рисовать людей и всякую музыку он что был не только пастухом и содомитом но и глухим и руки росли у него с астрала ??? 21 век на дворе осваиваем космос иные планеты а эти дегенераты отставшие на 15-18 веков от Цивилизации а ну нафиг только атомными таблетками надо лечить ту талибанско афганскую проказу и метастазы...
  • Шрек Баблокат
    вот он Фавад Андараби - враг Аллаха, проклятый сладкоголосый шайтан, несущий тьму просвещённому исламскому миру ..
    Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ - Цензор.НЕТ 385
  • Шрек Баблокат
    за всю историю Нобелевской премии лауреатами стали более 900 человек.
    Только 12 из них являются мусульманами. Более того, 7 человек из этих 12 мусульманских лауреатов получили премию как миротворцы, а не как ученые.
    вывод: фанатичное соблюдение религии (любой вообще) ведет к деградации мозга и вырождению..
    Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ - Цензор.НЕТ 5029
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости