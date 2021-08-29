Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ

СМИ сообщают об убийстве талибами известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби.

Это произошло через несколько дней после того, как лидеры "Талибана" ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о наличии мужского сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times Now.

Сообщается, что боевики вывели исполнителя народных песен Фавада Андараби из его дома и расстреляли. Об этом рассказал его сын.

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"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", - цитирует Times Now официального представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.