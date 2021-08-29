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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТУ "Північ"

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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТУ "Північ"
29 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". В результате российского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".

Воину оказана первая медицинская помощь, после чего была осуществлена ​​его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

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"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Чому мовчить сцикло? Може його прихлопнуло кришкою рояля?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нет слов !!!
    молчит и бравый главнокакбыкомандующий, любитель награждать и пиариться...
  • Amber
    Тримайся , воїне - ти мусиш жити , не здавайся 🙂
    Молимось за Тебе !!
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