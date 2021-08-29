Снимал маску на уроке: В США невакцинированный учитель спровоцировал вспышку COVID-19 в школе
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в исследовании Центров США по контролю над заболеваниями, который тщательно изучил происхождение всплеска пандемии в одной из калифорнийских школ.
Этот случай пришелся на время распространения более заразного штамма коронавируса "Дельта" в США.
В одном из классов уровень заражений составил 50% и зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. 8 из 10 детей, которые сидели на первых двух рядах заразились.
Количество госпитализаций среди детей также возросло, после того, как в августе начали работать школы в некоторых американских штатах. Тем не менее, дети сравнительно реже попадают в больницы с коронавирусом, чем взрослые - среди госпитализированных с COVID-19 в США дети составляют 1,8%.