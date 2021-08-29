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Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция

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Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция
28 августа на территории Уманского районного управления полиции ГУНП в Черкасской области состоялось построение правоохранителей, которые будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана.

Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".

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Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция 01

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности полиции Умани Василий Козиненко провели инструктаж и акцентировали внимание на соблюдении законности, правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.

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"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме", - сказано в собщении.

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Топ комментарии

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - то дом уже не твой, и гость - ты
  • belge
    Вовиных братьев туда 50 тысяч съехалось. Город отдан на разграбление. Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8699
  • Вася Шевченко f77d76ba
    полусотни? 50 копчиков?
    я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
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