Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН

Франция и Великобритания 30 августа обратятся к ООН с призывом о создании "безопасной зоны" в столице Афганистана - Кабуле - для защиты гуманитарных операций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche.

"Это - очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Прежде всего, такая безопасная зона позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, уверен Макрон.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в этой стране.

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