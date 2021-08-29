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Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН

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Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН
Франция и Великобритания 30 августа обратятся к ООН с призывом о создании "безопасной зоны" в столице Афганистана - Кабуле - для защиты гуманитарных операций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche.

"Это - очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Прежде всего, такая безопасная зона позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, уверен Макрон.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в этой стране.

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Топ комментарии

  • belge
    Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН - Цензор.НЕТ 3178 Не надо ничего выдумывать. Предлагаю, доказавшие свою эффективность, трёхстороннюю контактную группу, Минск и Нормандский формат. Тем более, что результат всё равно будет такой же.
  • Панас Стець
    Макрон, пшел би в дупу зі своїми порадами... вези туди своїх французів і наведеш порядок разом зі своїм другом пуйлом.
  • NavigatorUR
    ..параша уже перебрасывает псковских и костромских ванюшек в Таджикистан. Усиленно давит на Узбекистан и Туркмению... намекая на размещение ванюшек и в этих странах. Если с туркменами явно ничего не выйдет то Узбекистан может и сломаться в страхе перед Талибаном...как Таджикистан. Но в этой ситуации ..если рашка по полной залезет в талибанскую петлю...для Украины это только огромный плюс!! Ну а если с Таджикистана к русским берёзкам повезут ещё ванюшек в цинковых макинтошах...то это будет не плюс..а ПЛЮСИЩЕ!!!)))
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