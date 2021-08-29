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Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД

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Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД
После захвата представителями "Талибана" власти в Афганистане Украина эвакуировала из страны 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули домой более 650 украинцев, членов их семей, а также иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность", - сказано в сообщении.

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Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана, отметили в МИД.

Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД 01

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Так почему эти лучшие "воЕны" имея численное преимущество и туеву хучу вооружения так бездарно просрали страну талибам? И почему сейчас сии "воены" убегают из страны. Взяли бы да и доказали что они лучшие.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    ААА. Понял. Они так ненавидели американцев, что теперь стремятся сбежать с ними.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    650 всего... но не 650 украинцев.. правильно?
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