Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД

После захвата представителями "Талибана" власти в Афганистане Украина эвакуировала из страны 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули домой более 650 украинцев, членов их семей, а также иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность", - сказано в сообщении.

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Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана, отметили в МИД.