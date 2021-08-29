В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, прошло на площади у Михайловского Златоверхого собора.