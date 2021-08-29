Сейчас ни футболистов из России, ни примирения, априори быть не может, - тренер сборной Украины Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков категорически отверг вариант с приглашением в команду игроков из чемпионата России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По словам Петракова на него большое впечатление оказала стена памяти в центре Киева.

"Я вот где-то в феврале сидел дома, пандемия. столько не работал. Дай, думаю, пройдусь. Я коренной киевлянин. Пешком пошел по городу. Подошел к Михайловскому собору и пошел вниз по Трехсвятительской. Там со стороны фотографии воинов, которые погибли в АТО. Там и парни и девушки и столько этих фамилий, фото. Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения, априори быть не может. Столько и детей-сирот осталось. Сейчас нет. Никак. Может по прошествии какое-то времени... Но на данном этапе говорю прямо и откровенно - нет", - заявил Петраков.

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