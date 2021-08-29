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Первый звонок в условиях карантина: Минздрав предоставил рекомендации для школ

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Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Подчеркиваем: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка, то в Минздраве рекомендуют:

- организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);
- старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов;
- избегайте образования толпы;
- следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра;
- воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;
- максимально сократите время проведения мероприятия.

В то же время, при выборе альтерантивного формата проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, министерство рекомендует:

- организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно;
- вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

Также читайте: В Украине за минувшие сутки от COVID-19 умерли 34 человека, выздоровели - 685, выявили 1 906 новых случаев, - Минздрав

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