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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе, - штаб ООС

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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе, - штаб ООС
С начала текущих суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

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Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну хрен с ним с главнокакбыкомандующим, ну почему министерство обороны или генштаб или шо там еще у нас где-то осталось... не делают никаких заявлений ???
    или это нормально??? или это такое перемирное перемирие??? или шо ???
  • Andy Jumeirach
    зебилы, вас так много стоит за повестками, аж военкоматов не видно, где вы, 73 % ???
    наших ведь- бьют !!!
    или ваши в кремле, мля ?
  • какая разніца
    Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, торчок відреагував миттєво. Коли московія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у наркомана язик в дупі.
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