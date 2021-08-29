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2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль

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2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль
Полученная на этой неделе помощь от Международного валютного фонда в размере более 2,7 млрд долларов будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии.

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Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", - отметил глава правительства.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3212.
  • marusia klimova
    И мы даже знаем имена этих граждан...)
  • Myko
    2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7005
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