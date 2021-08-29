2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль
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Полученная на этой неделе помощь от Международного валютного фонда в размере более 2,7 млрд долларов будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии.
Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", - отметил глава правительства.