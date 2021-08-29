Новости • Захват власти в Афганистане

Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США, - Блинкен

1 51356
В Афганистане остаются не более 300 американцев, которые высказали желание эвакуироваться.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь Энтони Блинкен.

"Остались около 300 граждан США, которые сообщили нам о желании уехать. Мы ведем активную работу, помогая им добраться до аэропорта, сесть в самолет и покинуть Афганистан", - сказал он в программе "Эта неделя" (This week).

Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон объявил о завершении британской миссии по эвакуации персонала из Афганистана

"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Источник: 

Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Пожалейте наших детей и внуков. Необразованный нарид решил голосованием за популиста решить все проблемы одним махом. И войну, и зубожиння. Теперь имеют и то и другое от ими же выбранной власти. И что характерно: даже друг другу боятся сказать о своем выборе в 19 году. Мне эта вся картина зебирателей напоминает старый анекдот: "Когда-то на Земле существовала развитая цивилизация собак. И когда они достигли вершины своей цивилизации то решили построить пирамиду из живых собак до самой Луны. И вот, когда еще совсем немного оставалось до цели, одна из собак пукнула и пирамида развалилась. И теперь собаки бегают и нюхают под хвост друг другу чтобы найти того вонючего предателя."
  • Alex Lodje
    Это все, что ты сумел из себя выдавить в защиту мощного Деда, "американец"?
  • Vedana
    І як ти це зробиш, "великий українець" ?
    До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости