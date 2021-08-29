Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материалы о ДТП с участием "слуги народа" Трухина, - журналистка Романюк. ВИДЕО

Более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка, главный редактор фактчекингового проекта "По ту сторону новостей" Алена Романюк.

Она отметила: "Вчера вечером начала работать над материалом о том, как "Слуги народа" зачищают инфопространство о ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина. Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материал. Вы же понимаете, что не бесплатно и не просто так. Потому поудаляли и Сегодня и ТСН, и Футбол24 (дочь 24 канала), и Гордон, и Факты - не полный, но значительно шире список смотрите в материале По ту сторону новостей

И вот утром, на энном часе анализа всего, что собрала и общения с несколькими источники, чтобы собрать все вместе, нахожу сюжет от канала Киев.Лайв. На том видео четко видно Трухина на месте аварии, а еще комментарии мужчину, который был за рулем Дэу и чьи дети пострадали. Делюсь этим видео с коллегой, с которым анализировала все, записываю себе тайм-коды и продолжаю делать публикацию. Так вот: Никогда! Никогда так не делайте. Я какого-то милого не загрузили себе это видео. Оно провисело на ютубе час. Сейчас оно в частных - вероятно "журналисты" с Киив.Лайв торгуются по цене".

Журналист Алексей Братущак в Фейсбуке отметил: "Зе-цензура? Этот сюжет - один из многих сообщений СМИ о ДТП, в котором фигурирует нардеп "слуга" Александр Трухин. Странным образом эти сообщения стали или друг за другом исчезать с сайтов, или переписываться таким образом, что исчезало упоминание о нардепе. Судьба этого сюжета похожа. Его выложили в Ютуб, а уже через пару часов удалили. Всего более 30 медиа отцензурировали новость о ДТП. Без никакого объяснения для своей читателей - почему. Среди этих медиа есть и довольно известные, входящих в ТОП10-20 украинских сайтов.

Откуда такая массовость?

Вот Ольга Витак пишет, что в ее информагентство пришли письма с предложениями "парешать". Прямо говоря - удалить новость о ДТП. Не просто так удалить, а за деньги.

Получали ли другие редакции подобные предложения - молчок.

Также молчат об истории с ДТП и в партии "Слуга народа". Журналистку Власту Лазур с соответствующими вопросами по роли Трухина в истории с ДТП проигнорировали все "слуги", к которым она обращалась. Включая самого Трухина.

Если бы у "слуг" и самого Трухина были бы претензии к медиа, что его там не было (правда ???), что его пребывание на месте ДТП не точно описали (при живых свидетелях!), То партия с Трухиным должны сделать публичное заявление. Вместо этого - тишина. Мороз. И цензура в медиа ...

Когда Зеленский рассказывал, что хочет провести деолигархизацию медиа, чтобы редакции стали смелыми и независимыми. Но вот прошло два года. И мы видим совсем другое - желание нагнуть медиа, которые публикуют негативные для "слуг" новости.

Когда-то для "слуг" анал за $100 был табу. А если ставки поднять - то нагнуть десятки медиа уже не табу?"