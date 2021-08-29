Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Оно было принято еще 30 июля, но вступило в силу только сейчас, сообщается в указе №452 / 2021, передает Цензор.НЕТ.
Решение СНБО, в частности, предусматривает передачу в управление "Нафтогаза" компании "Донецкоблгаз", которая в апреле стала первым действующим оператором газовых сетей, у которого отняли лицензию по распределению газа.
Также должны проверить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).
СНБО требует также установить владельцев всех облэнерго и проверить, все ли они отделены от поставщиков электроэнергии.
Решение предусматривает разработку целого ряда законопроектов:
о замене "зеленому" тарифу;
о создании энергетической биржи для продажи электроэнергии по двусторонним аукционами;
о корпоратизации "Энергоатома";
о передаче долгов облгазов и тому подобное.
Предлагается проработать вопрос платы за мощность для производителей электроэнергии (в целях поддержки доступного резерва генерирующих мощностей), а также создание водородного продуктопровода Украина - ЕС. Кроме того, согласно решению, Украина получит водородную стратегию.
СНБО также поставило задачу разработать план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, перейти от товарного к финансовому механизма ПСО, ввести действенное наказание за бесплатное потребление э / э и несвоевременные расчеты между участниками рынка электрической энергии и тому подобное.
Фонда государственного имущества поручили исключить из приватизационного перечня принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии.