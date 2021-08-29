Новости

К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек, - Нацполиция

7 467404
К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек, - Нацполиция
За причастность к столкновениям с правоохранителями после завершения ЛГБТ-марша в Одессе 28 августа привлекается 61 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 августа проинформировала полиция Одесской области.

Ранее полиция уведомляла о задержании 51 человека и о 29 пострадавших правоохранителях.

"Были задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сегодняшнем сообщении правоохранителей.

Они рассказали, что к административной ответственности привлечены и родители подростков.

"Обращаем внимание родителей несовершеннолетних детей, что вы несете за них полную ответственность. Вы должны понимать, что каждое правонарушение, совершенное ими, пятнает их будущее", – подчеркнули в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала 51 представителя "Традиции и порядка" после ЛГБТ-акции в Одессе. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Цьому ЛГБТ більш нема чим зайнятись?...корови в них, мабуть, вже доєні, свині нагодовані, у хаті прибрано...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Вот не понимаю я эти т.с. меньшинства. Никто вам не мешает жить так как вы хотите. Нахрена устраивать шабаши - непонятно. Представители традиционной ориентации ведь подобных шествий не устраивают. Значит эти меньшинства себя сами ощущают ущербными если им нужно постоянно доказывать свое равенство тем, кому это равенство ихнее абсолютно безразлично. Раздражает только оголтелая пропаганда этих самых нетрадиционных взаимоотношений. Кроме того и сами шабаши как по мне выглядят весьма омерзительно.
  • mrSmith
    То что солдаты гибнут на передовой, это так, эпизод.
    А вот драка кучки гомиков, это событие вселенского масштаба!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости