Группа государств получила заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев, - заявление

В совместном заявлении группы международных партнеров сообщается о заверениях движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

"Мы получили заверения от "Талибана" в том, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на поездку от наших стран, будут позволены безопасное и упорядоченное перемещение к пунктам отправления и выезд за пределы страны", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье правительствами около ста государств, а также высоким представителем ЕС по иностранным делам и генеральным секретарем НАТО, передает Цензор.НЕТ.

В числе подписавших заявление - ряд государств, в том числе Украина, а также страны от США до малых островных государств.

"Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто подвержены риску, могли продолжать беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана", - сказано в совместном заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД

Авторы документа сообщают, что продолжат выдавать проездные документы определенным афганцам, и заявляют о своих "четких ожиданиях и обязательствах со стороны талибов", что эти люди могут выезжать в соответствующие страны.

"Мы отмечаем публичные заявления талибов, подтверждающие такое понимание", - резюмируют правительства, подписавшие заявление.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США, - Блинкен

"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН